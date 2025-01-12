سعر TRONCHES (TRONCHES)
سعر TRONCHES (TRONCHES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.37K. يتم تحديث سعر TRONCHES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRONCHES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.72
- تغيير سعر TRONCHES خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر TRONCHES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRONCHES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRONCHES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRONCHES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-40.79%
|60 يوم
|$ 0
|-52.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRONCHES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.07%
-14.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" is a brilliant and ingenious fusion of three powerful concepts: Tron, Riches, and Trenches. This trinity encapsulates a profound narrative and vision within a single, memorable word. Combining these three elements, "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" tells a compelling story of journeying from the trenches through the Tron network to attain riches. It encapsulates the essence of resilience and ambition, suggesting that through commitment and leveraging the power of Tron blockchain, individuals can overcome obstacles and achieve extraordinary success.
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