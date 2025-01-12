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سعر Tron Rice (RICE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.00K . يتم تحديث سعر RICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tron Rice الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33 - تغيير سعر Tron Rice خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Tron Rice (RICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -27.27% 60 يوم $ 0 +9.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tron Rice (RICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tron Rice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -6.67%

معلومات سوق Tron Rice (RICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: