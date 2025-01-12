سعر Tron Rice (RICE)
سعر Tron Rice (RICE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.00K. يتم تحديث سعر RICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tron Rice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33
- تغيير سعر Tron Rice خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tron Rice مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-27.27%
|60 يوم
|$ 0
|+9.39%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Tron Rice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.00%
-6.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RICE is the first 404 build launched on Tron via Sunpump and a new GameFi player launching their revolutionary crypto mystery box opening game, The Rice Cooker. This game combines engaging, high-stakes gameplay with multi-chain capabilities, offering players unique rewards and crypto assets through mystery box mechanics. In addition to gaming, the $RICE team is developing an OTC marketplace for all meme coins listed on Tron. This marketplace enables P2P and crowdfunded OTC off-dex trades, allowing large positions to change hands without affecting the chart price, thereby providing liquidity solutions and ensuring market stability.
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