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سعر Tron Cat (TCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.62K . يتم تحديث سعر TCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tron Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.40K - تغيير سعر Tron Cat خلال اليوم هو +0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Tron Cat (TCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tron Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tron Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tron Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tron Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.57% 30 يوم $ 0 -50.22% 60 يوم $ 0 -45.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tron Cat (TCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tron Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01075029$ 0.01075029 $ 0.01075029 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) +0.57% تغير السعر (7 أيام) -8.14%

معلومات سوق Tron Cat (TCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: