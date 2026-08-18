سعر Tron Bull Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Tron Bull Coin (TBULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TBULL.

يحتل Tron Bull Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 314,781، مع عرض متداول قدره 1.00B TBULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBULL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02963324، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TBULL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.33.

معلومات سوق Tron Bull Coin (TBULL)

القيمة السوقية $ 314.78K$ 314.78K $ 314.78K الحجم (24 ساعة) $ 28.33$ 28.33 $ 28.33 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 314.78K$ 314.78K $ 314.78K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tron Bull Coin هي $ 314.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.33. العرض المتداول لـ TBULL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.78K.