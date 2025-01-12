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سعر TRON BEER (TBEER) المباشر لليوم هو USD 0.00001859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.59K . يتم تحديث سعر TBEER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRON BEER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.74 - تغيير سعر TRON BEER خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر TRON BEER (TBEER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ -0.0000032799 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ -0.0000182907 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ -0.002660943518525073 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000032799 -17.64% 60 يوم $ -0.0000182907 -98.39% 90 يوم $ -0.002660943518525073 -99.30%

تحليل سعر TRON BEER (TBEER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRON BEER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03335388$ 0.03335388 $ 0.03335388 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.73%

معلومات سوق TRON BEER (TBEER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: