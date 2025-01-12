سعر TRON BEER (TBEER)
سعر TRON BEER (TBEER) المباشر لليوم هو USD 0.00001859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.59K. يتم تحديث سعر TBEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRON BEER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.74
- تغيير سعر TRON BEER خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ -0.0000032799 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ -0.0000182907 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRON BEER مقابل USD هو $ -0.002660943518525073 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000032799
|-17.64%
|60 يوم
|$ -0.0000182907
|-98.39%
|90 يوم
|$ -0.002660943518525073
|-99.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRON BEER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Who doesn’t love a big cup of tron beer? We have everything you need for a sunny summer day. Grab a cold mug of $TBEER and enjoy the ultimate memecoin experience on TRON. 01 Not just a meme The joy of $TBEER is understandable by everybody; that's why we want to capitalize on all the good things about it for people! 02 Rapid Growth and Strong Marketing $TBEER has demonstrated various Marketing activities in just a few weeks, making a strong Community and wide appearance all over the Social Media 03 Exciting Opportunities and Plans Through our Quest campaign, future games, and planned brewery partnerships, $TBEER holders will earn extra tokens and rewards, adding value and enjoyment to their participation.
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