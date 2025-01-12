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سعر TROLLI CTO (TROLLICTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.85K . يتم تحديث سعر TROLLICTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TROLLI CTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.64 - تغيير سعر TROLLI CTO خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 919.16M

أداء سعر TROLLI CTO (TROLLICTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.12% 30 يوم $ 0 -14.03% 60 يوم $ 0 -12.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TROLLI CTO (TROLLICTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TROLLI CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -13.01%

معلومات سوق TROLLI CTO (TROLLICTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: