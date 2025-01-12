سعر TROLLI CTO (TROLLICTO)
سعر TROLLI CTO (TROLLICTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.85K. يتم تحديث سعر TROLLICTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TROLLI CTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.64
- تغيير سعر TROLLI CTO خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 919.16M
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خلال اليوم، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TROLLI CTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-14.03%
|60 يوم
|$ 0
|-12.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TROLLI CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.92%
-0.12%
-13.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!
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