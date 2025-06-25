سعر trollbox (TOX)
سعر trollbox (TOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.17K. يتم تحديث سعر TOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق trollbox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر trollbox خلال اليوم هو +1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 650.66M
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خلال اليوم، كان سعر trollbox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر trollbox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر trollbox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر trollbox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.91%
|30 يوم
|$ 0
|-9.35%
|60 يوم
|$ 0
|-8.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر trollbox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+1.91%
+0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Trollbox is a chat facility that can often be found on Cryptocurrency exchanges. The term trollbox is synonymous with Crypto markets. Trollbox chat activity often follow market conditions and can help users discover new trades and positions or express jubilation or despair.
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