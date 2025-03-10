سعر TRM (TRM)
سعر TRM (TRM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.93K. يتم تحديث سعر TRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.43
- تغيير سعر TRM خلال اليوم هو -13.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.98M
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خلال اليوم، كان سعر TRM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-13.53%
-89.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM.
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