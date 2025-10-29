معلومات سعر Trivians (TRIVIA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04093968$ 0.04093968 $ 0.04093968 أدنى سعر $ 0.00003258$ 0.00003258 $ 0.00003258 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.13% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

سعر Trivians (TRIVIA) في الوقت الحقيقي هو $0.00005486. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRIVIA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRIVIA على الإطلاق هو $ 0.04093968، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003258.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRIVIA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trivians (TRIVIA)

القيمة السوقية $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K إمداد دورة التداول 615.00M 615.00M 615.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Trivians هي $ 33.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIVIA يبلغ 615.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.86K.