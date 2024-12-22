سعر Trisolaris (TRI)
سعر Trisolaris (TRI) المباشر لليوم هو USD 0.00115941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.18K. يتم تحديث سعر TRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trisolaris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.58K
- تغيير سعر Trisolaris خلال اليوم هو -11.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 296.39M
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خلال اليوم، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ -0.000147557909511146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ -0.0003698282 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ +0.0000688510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ -0.000011432536643201 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000147557909511146
|-11.29%
|30 يوم
|$ -0.0003698282
|-31.89%
|60 يوم
|$ +0.0000688510
|+5.94%
|90 يوم
|$ -0.000011432536643201
|-0.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trisolaris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-11.29%
-33.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2
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