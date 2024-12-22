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سعر Trisolaris (TRI) المباشر لليوم هو USD 0.00115941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.18K . يتم تحديث سعر TRI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trisolaris الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.58K - تغيير سعر Trisolaris خلال اليوم هو -11.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 296.39M

أداء سعر Trisolaris (TRI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ -0.000147557909511146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ -0.0003698282 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ +0.0000688510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trisolaris مقابل USD هو $ -0.000011432536643201 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000147557909511146 -11.29% 30 يوم $ -0.0003698282 -31.89% 60 يوم $ +0.0000688510 +5.94% 90 يوم $ -0.000011432536643201 -0.97%

تحليل سعر Trisolaris (TRI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trisolaris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114441$ 0.00114441 $ 0.00114441 24 ساعة مرتفع $ 0.00132312$ 0.00132312 $ 0.00132312 عالية طوال الوقت $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -11.29% تغير السعر (7 أيام) -33.55%

معلومات سوق Trisolaris (TRI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: