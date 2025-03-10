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سعر Trip (TRIP)

USD

مخطط سعر Trip (TRIP) المباشر

$5.57
$5.57$5.57
+3.90%(1D)

سعر Trip (TRIP) لليوم

سعر Trip (TRIP) المباشر لليوم هو USD 5.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.01M. يتم تحديث سعر TRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.42K
- تغيير سعر Trip خلال اليوم هو +3.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.50M

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أداء سعر Trip (TRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trip مقابل USD هو $ +0.213237 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trip مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.213237+3.98%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Trip (TRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 5.26
$ 5.26$ 5.26

$ 5.61
$ 5.61$ 5.61

$ 5.61
$ 5.61$ 5.61

-0.52%

+3.98%

--

معلومات سوق Trip (TRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 164.01M
$ 164.01M$ 164.01M

$ 23.42K
$ 23.42K$ 23.42K

29.50M
29.50M 29.50M

ما هو Trip ( TRIP )

Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.

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عملة TRIP إلى العملات المحلية

1 TRIP إلى AUD
A$8.8006
1 TRIP إلى GBP
4.2889
1 TRIP إلى EUR
5.1244
1 TRIP إلى USD
$5.57
1 TRIP إلى MYR
RM24.6194
1 TRIP إلى TRY
203.3607
1 TRIP إلى JPY
¥822.5776
1 TRIP إلى RUB
496.1199
1 TRIP إلى INR
485.5369
1 TRIP إلى IDR
Rp91,311.4608
1 TRIP إلى PHP
319.6066
1 TRIP إلى EGP
￡E.282.2876
1 TRIP إلى BRL
R$32.306
1 TRIP إلى CAD
C$7.9651
1 TRIP إلى BDT
676.5322
1 TRIP إلى NGN
8,426.5745
1 TRIP إلى UAH
229.484
1 TRIP إلى VES
Bs356.48
1 TRIP إلى PKR
Rs1,558.8759
1 TRIP إلى KZT
2,733.0319
1 TRIP إلى THB
฿188.266
1 TRIP إلى TWD
NT$183.0302
1 TRIP إلى CHF
Fr4.8459
1 TRIP إلى HKD
HK$43.2789
1 TRIP إلى MAD
.د.م54.1404
1 TRIP إلى MXN
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