سعر Trip (TRIP)
سعر Trip (TRIP) المباشر لليوم هو USD 5.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.01M. يتم تحديث سعر TRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.42K
- تغيير سعر Trip خلال اليوم هو +3.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.50M
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خلال اليوم، كان سعر Trip مقابل USD هو $ +0.213237 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trip مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.213237
|+3.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+3.98%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.
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