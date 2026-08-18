سعر Trio ICM اليوم

السعر المباشر لمشروع Trio ICM (TRIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRIO.

يحتل Trio ICM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,287، مع عرض متداول قدره 1000.00M TRIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRIO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRIO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Trio ICM (TRIO)

القيمة السوقية $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,679.832052 999,999,679.832052 999,999,679.832052

القيمة السوقية الحالية لـ Trio ICM هي $ 23.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIO يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999679.832052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.29K.