سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS)
سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) المباشر لليوم هو USD 0.0009201. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trinity Of The Fabled Abyss Fragment الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.14
- تغيير سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment خلال اليوم هو -3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ -0.0005955989 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ -0.0007599123 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ -0.0028336620824674147 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.96%
|30 يوم
|$ -0.0005955989
|-64.73%
|60 يوم
|$ -0.0007599123
|-82.59%
|90 يوم
|$ -0.0028336620824674147
|-75.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-3.96%
-10.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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