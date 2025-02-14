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سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) المباشر لليوم هو USD 0.0009201 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trinity Of The Fabled Abyss Fragment الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.14 - تغيير سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment خلال اليوم هو -3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ -0.0005955989 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ -0.0007599123 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment مقابل USD هو $ -0.0028336620824674147 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.96% 30 يوم $ -0.0005955989 -64.73% 60 يوم $ -0.0007599123 -82.59% 90 يوم $ -0.0028336620824674147 -75.48%

تحليل سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trinity Of The Fabled Abyss Fragment: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00091988$ 0.00091988 $ 0.00091988 24 ساعة مرتفع $ 0.00095947$ 0.00095947 $ 0.00095947 عالية طوال الوقت $ 0.068258$ 0.068258 $ 0.068258 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) -10.78%

معلومات سوق Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: