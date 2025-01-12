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سعر Trinity Network Credit (TNC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.64K . يتم تحديث سعر TNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trinity Network Credit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.45 - تغيير سعر Trinity Network Credit خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 486.00M

أداء سعر Trinity Network Credit (TNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ 0 -24.82% 60 يوم $ 0 -15.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trinity Network Credit (TNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trinity Network Credit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.406298$ 0.406298 $ 0.406298 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -4.38%

معلومات سوق Trinity Network Credit (TNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: