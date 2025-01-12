سعر Trinity Network Credit (TNC)
سعر Trinity Network Credit (TNC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.64K. يتم تحديث سعر TNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trinity Network Credit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.45
- تغيير سعر Trinity Network Credit خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 486.00M
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خلال اليوم، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trinity Network Credit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-24.82%
|60 يوم
|$ 0
|-15.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trinity Network Credit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.01%
-4.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trinity acts as a lightning network for NEO in order to achieve real-time payments, low transaction fees, scalability, and privacy protection for NEO assets. Using state channel technology, Trinity will significantly increase blockchain throughput for NEP-5 token transfers.
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