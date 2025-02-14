سعر TriipMiles (TIIM)
سعر TriipMiles (TIIM) المباشر لليوم هو USD 0.00007623. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TIIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TriipMiles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.04
- تغيير سعر TriipMiles خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TriipMiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TriipMiles مقابل USD هو $ +0.0000014115 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TriipMiles مقابل USD هو $ +0.0000014738 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TriipMiles مقابل USD هو $ -0.00000096519632457285 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ +0.0000014115
|+1.85%
|60 يوم
|$ +0.0000014738
|+1.93%
|90 يوم
|$ -0.00000096519632457285
|-1.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TriipMiles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.45%
+1.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Triip is a blockchain-enabled travel platform allows for direct interactions between service providers and clients. Using a propriety token, Triip Miles or TIIM, Triip is a network that enables greater transparency, security and lower cost transactions between those who travel and those who serve them.
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