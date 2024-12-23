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سعر Tribal Token (TRIBL) المباشر لليوم هو USD 0.292055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.95M . يتم تحديث سعر TRIBL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tribal Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45K - تغيير سعر Tribal Token خلال اليوم هو +7.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 143.48M

أداء سعر Tribal Token (TRIBL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ +0.01931514 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ -0.1670940988 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ -0.1683411737 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ -0.5592014086330194 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01931514 +7.08% 30 يوم $ -0.1670940988 -57.21% 60 يوم $ -0.1683411737 -57.64% 90 يوم $ -0.5592014086330194 -65.69%

تحليل سعر Tribal Token (TRIBL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tribal Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.271393$ 0.271393 $ 0.271393 24 ساعة مرتفع $ 0.292472$ 0.292472 $ 0.292472 عالية طوال الوقت $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) +7.08% تغير السعر (7 أيام) -6.26%

معلومات سوق Tribal Token (TRIBL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: