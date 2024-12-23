سعر Tribal Token (TRIBL)
سعر Tribal Token (TRIBL) المباشر لليوم هو USD 0.292055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.95M. يتم تحديث سعر TRIBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tribal Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45K
- تغيير سعر Tribal Token خلال اليوم هو +7.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 143.48M
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خلال اليوم، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ +0.01931514 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ -0.1670940988 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ -0.1683411737 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tribal Token مقابل USD هو $ -0.5592014086330194 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01931514
|+7.08%
|30 يوم
|$ -0.1670940988
|-57.21%
|60 يوم
|$ -0.1683411737
|-57.64%
|90 يوم
|$ -0.5592014086330194
|-65.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tribal Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
+7.08%
-6.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Tribal Finance connects institutional investors with attractive, risk-mitigated lending opportunities. What makes your project unique? At Tribal Finance, we champion Open Financing for the worldwide economy. We're proud to offer DeFi solutions catering to both institutional lenders and borrowers. History of your project. Tribal Finance was established in April 2022 with the backing of Tribal Credit, a company in operation since 2019 that has handled transactions worth over $400 million. What’s next for your project? We are prioritizing the launch of the Tribal Finance protocol and opening it for businesses to interact with it. What can your token be used for? We are still in the first phase of our project, token utility will be provided in full details at a later stage of our project.
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