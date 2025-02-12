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سعر TRIBAL (TRIBAL) المباشر لليوم هو USD 0.01147727 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRIBAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRIBAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.44 - تغيير سعر TRIBAL خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TRIBAL (TRIBAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ -0.0064470844 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ -0.0069228402 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.74% 30 يوم $ -0.0064470844 -56.17% 60 يوم $ -0.0069228402 -60.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TRIBAL (TRIBAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRIBAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01145933$ 0.01145933 $ 0.01145933 24 ساعة مرتفع $ 0.01159821$ 0.01159821 $ 0.01159821 عالية طوال الوقت $ 0.059371$ 0.059371 $ 0.059371 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) -3.98%

معلومات سوق TRIBAL (TRIBAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: