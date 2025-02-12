سعر TRIBAL (TRIBAL)
سعر TRIBAL (TRIBAL) المباشر لليوم هو USD 0.01147727. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRIBAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRIBAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.44
- تغيير سعر TRIBAL خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ -0.0064470844 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ -0.0069228402 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRIBAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ -0.0064470844
|-56.17%
|60 يوم
|$ -0.0069228402
|-60.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRIBAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.74%
-3.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tribally - a bet on gaming Tribally is an entertainment platform where gamers compete and bet on each other. We provide games with groundbreaking social-fi protocols, making their games more fun and supercharging user growth. 120,000+ active gamers 1,000+ games to bet on each day 1,000,000+ bets placed weekly 1,000% DAU growth for our partnered games From October, holders can stake $TRIBAL to earn a $USDC yield, funded by betting commissions - with gamers and games also taking a cut.
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