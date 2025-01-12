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سعر Triall (TRL) المباشر لليوم هو USD 0.00239678 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.54K . يتم تحديث سعر TRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Triall الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.98 - تغيير سعر Triall خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.37M

أداء سعر Triall (TRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Triall مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Triall مقابل USD هو $ -0.0005895637 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Triall مقابل USD هو $ -0.0002417979 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Triall مقابل USD هو $ -0.0009009278144820174 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0005895637 -24.59% 60 يوم $ -0.0002417979 -10.08% 90 يوم $ -0.0009009278144820174 -27.31%

تحليل سعر Triall (TRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Triall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.975557$ 0.975557 $ 0.975557 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.11%

معلومات سوق Triall (TRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: