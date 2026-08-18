سعر Triadmarkets اليوم

السعر المباشر لمشروع Triadmarkets (TRIAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRIAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRIAD.

يحتل Triadmarkets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,259، مع عرض متداول قدره 443.77M TRIAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRIAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00134889، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRIAD بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و-5.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Triadmarkets (TRIAD)

القيمة السوقية $ 43.26K$ 43.26K $ 43.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K إمداد دورة التداول 443.77M 443.77M 443.77M إجمالي العرض 911,871,098.612153 911,871,098.612153 911,871,098.612153

القيمة السوقية الحالية لـ Triadmarkets هي $ 43.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIAD يبلغ 443.77M، مع إجمالي عرض 911871098.612153. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.89K.