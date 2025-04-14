سعر Trex20 (TX20)
سعر Trex20 (TX20) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TX20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trex20 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Trex20 خلال اليوم هو +3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Trex20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trex20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trex20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trex20 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.97%
|30 يوم
|$ 0
|-32.43%
|60 يوم
|$ 0
|-52.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trex20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+3.97%
+4.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TREX20 is revolutionizing and pioneering in GameFi built on Bitcoin Protocol with Multiple Games + an NFTFi Marketplace and progressive lotto under one roof. TREX20 introduces first ever utility NFT on Bitcoin: 2009 copies of the game itself being entirely inscripted on chain and offered as NFTs with revenue sharing model and multiple other benefits—a groundbreaking advancement never seen before in the industry. TREX20 is also bringing unprecedented utilities for existing Bitcoin NFT collections which includes DeFI lending and borrowing, along with exclusive use cases in various TREX20 games.
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