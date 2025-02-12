سعر Trestle Wrapped TIA (WTIA)
سعر Trestle Wrapped TIA (WTIA) المباشر لليوم هو USD 0.765784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trestle Wrapped TIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.66
- تغيير سعر Trestle Wrapped TIA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ -0.2993617362 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ -0.6385296906 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.2993617362
|-39.09%
|60 يوم
|$ -0.6385296906
|-83.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trestle Wrapped TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
wTIA is an ERC-20 compatible version of native $TIA (Celestia) issued by Trestle Protocol on Ethereum. wTIA is backed 1:1 with native TIA.
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