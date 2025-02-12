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سعر Trestle Wrapped TIA (WTIA) المباشر لليوم هو USD 0.765784 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trestle Wrapped TIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.66 - تغيير سعر Trestle Wrapped TIA خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Trestle Wrapped TIA (WTIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ -0.2993617362 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ -0.6385296906 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trestle Wrapped TIA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.2993617362 -39.09% 60 يوم $ -0.6385296906 -83.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trestle Wrapped TIA (WTIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trestle Wrapped TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 13.71$ 13.71 $ 13.71 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Trestle Wrapped TIA (WTIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: