سعر Tres Chain (TRES)
سعر Tres Chain (TRES) المباشر لليوم هو USD 0.00018806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tres Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.58
- تغيير سعر Tres Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ -0.0000154880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ -0.0000477226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ -0.0000619375670257765 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000154880
|-8.23%
|60 يوم
|$ -0.0000477226
|-25.37%
|90 يوم
|$ -0.0000619375670257765
|-24.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tres Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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￡0.000150448
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€0.0001805376
|1 TRES إلى USD
$0.00018806
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RM0.0008387476
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₺0.0067776824
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R$0.0010832256
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