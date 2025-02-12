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سعر Tres Chain (TRES) المباشر لليوم هو USD 0.00018806 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tres Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.58 - تغيير سعر Tres Chain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tres Chain (TRES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ -0.0000154880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ -0.0000477226 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tres Chain مقابل USD هو $ -0.0000619375670257765 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000154880 -8.23% 60 يوم $ -0.0000477226 -25.37% 90 يوم $ -0.0000619375670257765 -24.77%

تحليل سعر Tres Chain (TRES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tres Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00697607$ 0.00697607 $ 0.00697607 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Tres Chain (TRES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: