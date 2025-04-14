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سعر Trendix (TRDX) المباشر لليوم هو USD 0.01479115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.49M . يتم تحديث سعر TRDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trendix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Trendix خلال اليوم هو -5.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Trendix (TRDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ -0.00082352468816474 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ +0.0148579557 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00082352468816474 -5.27% 30 يوم $ +0.0148579557 +100.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trendix (TRDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trendix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01420421$ 0.01420421 $ 0.01420421 24 ساعة مرتفع $ 0.01685418$ 0.01685418 $ 0.01685418 عالية طوال الوقت $ 0.04319225$ 0.04319225 $ 0.04319225 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -5.27% تغير السعر (7 أيام) +80.66%

معلومات سوق Trendix (TRDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: