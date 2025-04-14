سعر Trendix (TRDX)
سعر Trendix (TRDX) المباشر لليوم هو USD 0.01479115. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.49M. يتم تحديث سعر TRDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trendix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Trendix خلال اليوم هو -5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ -0.00082352468816474 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ +0.0148579557 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trendix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00082352468816474
|-5.27%
|30 يوم
|$ +0.0148579557
|+100.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trendix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-5.27%
+80.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.
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