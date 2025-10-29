سعر Trench Digger المباشر اليوم هو 0.03177152 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRENCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRENCH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Trench Digger المباشر اليوم هو 0.03177152 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRENCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRENCH بسهولة على موقع MEXC الآن.

آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:43:00 (UTC+8)

معلومات سعر Trench Digger (TRENCH) في (USD)

سعر Trench Digger (TRENCH) في الوقت الحقيقي هو $0.03177152. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRENCH بين أدنى سعر $ 0.03162245 وأعلى سعر $ 0.049743، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRENCH على الإطلاق هو $ 0.524208، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03046267.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRENCH +0.06% على مدار الساعة الماضية، -36.12% على مدار 24 ساعة، و -36.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trench Digger (TRENCH)

القيمة السوقية الحالية لـ Trench Digger هي $ 31.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRENCH يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.77K.

سجل سعر Trench Digger (TRENCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trench Digger مقابل USD هو $ -0.01797147446395725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trench Digger مقابل USD هو $ -0.0133965471 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trench Digger مقابل USD هو $ -0.0282873184 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trench Digger مقابل USD هو $ -0.2234330008657179 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01797147446395725-36.12%
30 يوم$ -0.0133965471-42.16%
60 يوم$ -0.0282873184-89.03%
90 يوم$ -0.2234330008657179-87.55%

ما هو Trench Digger ( TRENCH )

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Trench Digger (TRENCH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Trench Digger (USD)

كم ستكون قيمة Trench Digger (TRENCH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Trench Digger (TRENCH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Trench Digger.

تحقق الآن من توقعات سعر Trench Digger!

عملة TRENCH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Trench Digger (TRENCH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Trench Digger (TRENCH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TRENCH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Trench Digger (TRENCH)

كم يساوي Trench Digger (TRENCH) اليوم؟
سعر TRENCH المباشر في USD هو USD 0.03177152، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TRENCH إلى USD الحالي؟
سعر TRENCH إلى USD الحالي هو $ 0.03177152. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Trench Digger ؟
القيمة السوقية لعملة TRENCH هي $ 31.77K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TRENCH؟
العرض المتداول لتوكن TRENCH هو 1.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TRENCH؟
حقق TRENCH سعرًا قياسيًا قدره 0.524208 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TRENCH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.03046267 TRENCH.
ما هو حجم تداول TRENCH؟
حجم تداول TRENCH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TRENCH هذا العام؟
قد يرتفع TRENCH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TRENCH لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

