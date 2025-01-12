سعر TREN Debt Token (XY)
سعر TREN Debt Token (XY) المباشر لليوم هو USD 0.999141. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.55K. يتم تحديث سعر XY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TREN Debt Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر TREN Debt Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 124.66K
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خلال اليوم، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر TREN Debt Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tren Finance is a DeFi protocol built to unlock liquidity from underutilized assets using isolated modules and its native stablecoin, XY. The protocol allows users to retain yield on their existing DeFi positions while borrowing against them as collateral. XY, formerly known as trenUSD, is a synthetic, dollar-denominated debt token issued by Tren Finance. As an overcollateralized stablecoin, it represents the debt within the Tren Finance ecosystem. Users can mint XY by providing various forms of collateral, such as LP tokens, money market deposits, and (re)staked positions, enabling them to unlock idle liquidity while maintaining their original yield-generating assets.
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