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سعر TREN Debt Token (XY) المباشر لليوم هو USD 0.999141 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.55K . يتم تحديث سعر XY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TREN Debt Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K - تغيير سعر TREN Debt Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 124.66K

أداء سعر TREN Debt Token (XY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TREN Debt Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TREN Debt Token (XY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TREN Debt Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.24%

معلومات سوق TREN Debt Token (XY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: