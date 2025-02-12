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سعر TREN (TREN) المباشر لليوم هو USD 0.00011073 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TREN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TREN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 375.71 - تغيير سعر TREN خلال اليوم هو -1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TREN (TREN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TREN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TREN مقابل USD هو $ -0.0000139530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TREN مقابل USD هو $ -0.0000500091 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TREN مقابل USD هو $ -0.0000811615435490114 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.88% 30 يوم $ -0.0000139530 -12.60% 60 يوم $ -0.0000500091 -45.16% 90 يوم $ -0.0000811615435490114 -42.29%

تحليل سعر TREN (TREN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TREN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00010914$ 0.00010914 $ 0.00010914 24 ساعة مرتفع $ 0.00011521$ 0.00011521 $ 0.00011521 عالية طوال الوقت $ 0.00685096$ 0.00685096 $ 0.00685096 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) -5.28%

معلومات سوق TREN (TREN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: