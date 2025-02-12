سعر TREN (TREN)
سعر TREN (TREN) المباشر لليوم هو USD 0.00011073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TREN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TREN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 375.71
- تغيير سعر TREN خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TREN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TREN مقابل USD هو $ -0.0000139530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TREN مقابل USD هو $ -0.0000500091 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TREN مقابل USD هو $ -0.0000811615435490114 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.88%
|30 يوم
|$ -0.0000139530
|-12.60%
|60 يوم
|$ -0.0000500091
|-45.16%
|90 يوم
|$ -0.0000811615435490114
|-42.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TREN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-1.88%
-5.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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