توكنوميكس Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. الموقع الرسمي: https://www.treeincat.com الوثيقة البيضاء: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf اشتر TREEINCAT الآن!

توكنوميكس Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 658.03K $ 658.03K $ 658.03K إجمالي العرض: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M العرض المتداول: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 658.03K $ 658.03K $ 658.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00066027 $ 0.00066027 $ 0.00066027 معرفة المزيد عن سعر Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

توكنوميكس Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TREEINCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TREEINCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TREEINCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن TREEINCAT!

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