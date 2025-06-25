سعر Trebly (TREB)
سعر Trebly (TREB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.02K. يتم تحديث سعر TREB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trebly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Trebly خلال اليوم هو -11.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
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خلال اليوم، كان سعر Trebly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trebly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trebly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trebly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trebly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.48%
-11.77%
+7.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets.
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