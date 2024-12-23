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سعر TreatDAO (TREAT) المباشر لليوم هو USD 0.00413978 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 517.00K . يتم تحديث سعر TREAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TreatDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 871.80 - تغيير سعر TreatDAO خلال اليوم هو -4.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.00M

أداء سعر TreatDAO (TREAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TreatDAO مقابل USD هو $ -0.000215295280978499 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TreatDAO مقابل USD هو $ +0.0003073952 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TreatDAO مقابل USD هو $ +0.0023861377 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TreatDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000215295280978499 -4.94% 30 يوم $ +0.0003073952 +7.43% 60 يوم $ +0.0023861377 +57.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TreatDAO (TREAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TreatDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00405293$ 0.00405293 $ 0.00405293 24 ساعة مرتفع $ 0.00435627$ 0.00435627 $ 0.00435627 عالية طوال الوقت $ 0.078647$ 0.078647 $ 0.078647 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -9.34%

معلومات سوق TreatDAO (TREAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: