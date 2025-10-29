سعر Treasury Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TREASURY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TREASURY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Treasury Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TREASURY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TREASURY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TREASURY

معلومات سعر TREASURY

الموقع الرسمي لـ TREASURY

اقتصاد توكن TREASURY

توقعات سعر TREASURY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Treasury Coin

سعر Treasury Coin (TREASURY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TREASURY إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Treasury Coin (TREASURY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:42:51 (UTC+8)

معلومات سعر Treasury Coin (TREASURY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.23%

+4.23%

سعر Treasury Coin (TREASURY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TREASURY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTREASURY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TREASURY -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Treasury Coin (TREASURY)

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

995.73M
995.73M 995.73M

995,732,500.783323
995,732,500.783323 995,732,500.783323

القيمة السوقية الحالية لـ Treasury Coin هي $ 11.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TREASURY يبلغ 995.73M، مع إجمالي عرض 995732500.783323. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.84K.

سجل سعر Treasury Coin (TREASURY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Treasury Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Treasury Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Treasury Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Treasury Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-41.07%
60 يوم$ 0-29.25%
90 يوم$ 0--

ما هو Treasury Coin ( TREASURY )

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Treasury Coin (TREASURY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Treasury Coin (USD)

كم ستكون قيمة Treasury Coin (TREASURY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Treasury Coin (TREASURY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Treasury Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Treasury Coin!

عملة TREASURY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Treasury Coin (TREASURY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Treasury Coin (TREASURY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TREASURY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Treasury Coin (TREASURY)

كم يساوي Treasury Coin (TREASURY) اليوم؟
سعر TREASURY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TREASURY إلى USD الحالي؟
سعر TREASURY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Treasury Coin ؟
القيمة السوقية لعملة TREASURY هي $ 11.84K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TREASURY؟
العرض المتداول لتوكن TREASURY هو 995.73M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TREASURY؟
حقق TREASURY سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TREASURY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TREASURY.
ما هو حجم تداول TREASURY؟
حجم تداول TREASURY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TREASURY هذا العام؟
قد يرتفع TREASURY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TREASURY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:42:51 (UTC+8)

تحديثات Treasury Coin (TREASURY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,052.47
$113,052.47$113,052.47

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.31
$4,007.31$4,007.31

-2.18%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04279
$0.04279$0.04279

-7.85%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.97
$197.97$197.97

-0.46%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1160
$3.1160$3.1160

-19.22%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.31
$4,007.31$4,007.31

-2.18%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,052.47
$113,052.47$113,052.47

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.97
$197.97$197.97

-0.46%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6498
$2.6498$2.6498

+0.52%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19522
$0.19522$0.19522

-2.27%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.10500
$0.10500$0.10500

+5,150.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003564
$0.00003564$0.00003564

+448.30%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.218
$2.218$2.218

+195.73%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000363
$0.000000000000000000000363$0.000000000000000000000363

+113.52%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000180
$0.0000000180$0.0000000180

+109.30%