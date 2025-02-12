سعر Treasure Under Sea (TUS)
سعر Treasure Under Sea (TUS) المباشر لليوم هو USD 0.00000865. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Treasure Under Sea الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.59
- تغيير سعر Treasure Under Sea خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ -0.0000046071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ -0.0000057942 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ -0.00000874659656009927 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000046071
|-53.26%
|60 يوم
|$ -0.0000057942
|-66.98%
|90 يوم
|$ -0.00000874659656009927
|-50.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Treasure Under Sea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TUS is the in-game currency earned via playing the game in the form of Mining, Looting, and Lending Crabada via the Tavern. TUS can only be obtained exclusively through gameplay.
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