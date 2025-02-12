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سعر Treasure Under Sea (TUS) المباشر لليوم هو USD 0.00000865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Treasure Under Sea الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.59 - تغيير سعر Treasure Under Sea خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Treasure Under Sea (TUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ -0.0000046071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ -0.0000057942 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Treasure Under Sea مقابل USD هو $ -0.00000874659656009927 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000046071 -53.26% 60 يوم $ -0.0000057942 -66.98% 90 يوم $ -0.00000874659656009927 -50.27%

تحليل سعر Treasure Under Sea (TUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Treasure Under Sea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.391002$ 0.391002 $ 0.391002 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.51%

معلومات سوق Treasure Under Sea (TUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: