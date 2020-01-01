توكنوميكس Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump اشتر 50STATES الآن!

توكنوميكس Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K إجمالي العرض: $ 997.59M $ 997.59M $ 997.59M العرض المتداول: $ 997.59M $ 997.59M $ 997.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)

توكنوميكس Traveling To All 50 States LIVE (50STATES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 50STATES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 50STATES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 50STATES، استكشف السعر المباشر لتوكن 50STATES!

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