سعر Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)
سعر Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.96K. يتم تحديث سعر 50STATES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Traveling To All 50 States LIVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Traveling To All 50 States LIVE خلال اليوم هو +23.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.52M
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خلال اليوم، كان سعر Traveling To All 50 States LIVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Traveling To All 50 States LIVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Traveling To All 50 States LIVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Traveling To All 50 States LIVE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+23.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Traveling To All 50 States LIVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.64%
+23.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.
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