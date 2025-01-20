سعر Travelers Token (TRV)
سعر Travelers Token (TRV) المباشر لليوم هو USD 0.00116706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Travelers Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.28K
- تغيير سعر Travelers Token خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRV.
خلال اليوم، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ +0.0000620489 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ +0.0000385846 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ +0.0000302503264825068 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.46%
|30 يوم
|$ +0.0000620489
|+5.32%
|60 يوم
|$ +0.0000385846
|+3.31%
|90 يوم
|$ +0.0000302503264825068
|+2.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Travelers Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.46%
+6.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Travelers Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Travelers Token is a digital asset designed to transform the travel and tourism industry. For travel lovers, this token offers discounts and deals on everything from hotel bookings and flight tickets to local experiences and restaurant reservations. Thanks to blockchain technology, Travelers Token makes the travel experience more transparent, reliable and accessible.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TRV إلى AUD
A$0.0018789666
|1 TRV إلى GBP
￡0.0009569892
|1 TRV إلى EUR
€0.0011320482
|1 TRV إلى USD
$0.00116706
|1 TRV إلى MYR
RM0.0052400994
|1 TRV إلى TRY
₺0.0415239948
|1 TRV إلى JPY
¥0.1823764662
|1 TRV إلى RUB
₽0.118923414
|1 TRV إلى INR
₹0.101009043
|1 TRV إلى IDR
Rp19.1321280864
|1 TRV إلى PHP
₱0.0682963512
|1 TRV إلى EGP
￡E.0.0587381298
|1 TRV إلى BRL
R$0.0070957248
|1 TRV إلى CAD
C$0.0016805664
|1 TRV إلى BDT
৳0.1417861194
|1 TRV إلى NGN
₦1.8206836236
|1 TRV إلى UAH
₴0.049133226
|1 TRV إلى VES
Bs0.06302124
|1 TRV إلى PKR
Rs0.3251662572
|1 TRV إلى KZT
₸0.61912533
|1 TRV إلى THB
฿0.0400184874
|1 TRV إلى TWD
NT$0.0382445562
|1 TRV إلى CHF
Fr0.0010620246
|1 TRV إلى HKD
HK$0.0090797268
|1 TRV إلى MAD
.د.م0.0117172824