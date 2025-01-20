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سعر Travelers Token (TRV) المباشر لليوم هو USD 0.00116706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Travelers Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.28K - تغيير سعر Travelers Token خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Travelers Token (TRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ +0.0000620489 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ +0.0000385846 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Travelers Token مقابل USD هو $ +0.0000302503264825068 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ +0.0000620489 +5.32% 60 يوم $ +0.0000385846 +3.31% 90 يوم $ +0.0000302503264825068 +2.66%

تحليل سعر Travelers Token (TRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Travelers Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114827$ 0.00114827 $ 0.00114827 24 ساعة مرتفع $ 0.00124847$ 0.00124847 $ 0.00124847 عالية طوال الوقت $ 0.00372891$ 0.00372891 $ 0.00372891 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) +6.16%

معلومات سوق Travelers Token (TRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: