سعر Trava Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Trava Finance (TRAVA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRAVA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRAVA.

يحتل Trava Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,966، مع عرض متداول قدره 4.75B TRAVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRAVA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04616243، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRAVA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Trava Finance (TRAVA)

القيمة السوقية $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K إمداد دورة التداول 4.75B 4.75B 4.75B إجمالي العرض 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

القيمة السوقية الحالية لـ Trava Finance هي $ 20.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRAVA يبلغ 4.75B، مع إجمالي عرض 4745402992.914395. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.97K.