سعر Trashy By Matt Furie المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRASHY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRASHY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TRASHY

معلومات سعر TRASHY

الموقع الرسمي لـ TRASHY

اقتصاد توكن TRASHY

توقعات سعر TRASHY

شعار Trashy By Matt Furie

سعر Trashy By Matt Furie (TRASHY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TRASHY إلى USD:

--
----
-1.10%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Trashy By Matt Furie (TRASHY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:56:15 (UTC+8)

معلومات سعر Trashy By Matt Furie (TRASHY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.67%

-1.18%

+1.61%

+1.61%

سعر Trashy By Matt Furie (TRASHY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRASHY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRASHY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRASHY +1.67% على مدار الساعة الماضية، -1.18% على مدار 24 ساعة، و +1.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trashy By Matt Furie (TRASHY)

$ 32.07K
$ 32.07K$ 32.07K

--
----

$ 32.07K
$ 32.07K$ 32.07K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.293573
999,963,217.293573 999,963,217.293573

القيمة السوقية الحالية لـ Trashy By Matt Furie هي $ 32.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRASHY يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999963217.293573. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.07K.

سجل سعر Trashy By Matt Furie (TRASHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trashy By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trashy By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trashy By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trashy By Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.18%
30 يوم$ 0-65.30%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Trashy By Matt Furie ( TRASHY )

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Trashy By Matt Furie (TRASHY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Trashy By Matt Furie (USD)

كم ستكون قيمة Trashy By Matt Furie (TRASHY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Trashy By Matt Furie (TRASHY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Trashy By Matt Furie.

تحقق الآن من توقعات سعر Trashy By Matt Furie!

عملة TRASHY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Trashy By Matt Furie (TRASHY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Trashy By Matt Furie (TRASHY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TRASHY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Trashy By Matt Furie (TRASHY)

كم يساوي Trashy By Matt Furie (TRASHY) اليوم؟
سعر TRASHY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TRASHY إلى USD الحالي؟
سعر TRASHY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Trashy By Matt Furie ؟
القيمة السوقية لعملة TRASHY هي $ 32.07K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TRASHY؟
العرض المتداول لتوكن TRASHY هو 999.96M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TRASHY؟
حقق TRASHY سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TRASHY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TRASHY.
ما هو حجم تداول TRASHY؟
حجم تداول TRASHY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TRASHY هذا العام؟
قد يرتفع TRASHY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TRASHY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:56:15 (UTC+8)

تحديثات Trashy By Matt Furie (TRASHY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

