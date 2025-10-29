معلومات سعر Trashy By Matt Furie (TRASHY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.67% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) +1.61% تغير السعر (7 أيام) +1.61%

سعر Trashy By Matt Furie (TRASHY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRASHY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRASHY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRASHY +1.67% على مدار الساعة الماضية، -1.18% على مدار 24 ساعة، و +1.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trashy By Matt Furie (TRASHY)

القيمة السوقية $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,963,217.293573 999,963,217.293573 999,963,217.293573

القيمة السوقية الحالية لـ Trashy By Matt Furie هي $ 32.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRASHY يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999963217.293573. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.07K.