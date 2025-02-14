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سعر Tranquil Staked ONE (STONE) المباشر لليوم هو USD 0.00743478 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tranquil Staked ONE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.22 - تغيير سعر Tranquil Staked ONE خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tranquil Staked ONE (STONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ -0.0039015651 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ -0.0042652120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0039015651 -52.47% 60 يوم $ -0.0042652120 -57.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tranquil Staked ONE (STONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tranquil Staked ONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.369189$ 0.369189 $ 0.369189 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.38%

معلومات سوق Tranquil Staked ONE (STONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: