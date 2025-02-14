سعر Tranquil Staked ONE (STONE)
سعر Tranquil Staked ONE (STONE) المباشر لليوم هو USD 0.00743478. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tranquil Staked ONE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.22
- تغيير سعر Tranquil Staked ONE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ -0.0039015651 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ -0.0042652120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tranquil Staked ONE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0039015651
|-52.47%
|60 يوم
|$ -0.0042652120
|-57.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tranquil Staked ONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+7.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tranquil stONE is a liquid staking token, which allows users to stake their ONE tokens with validators, helping secure the network and earn staking rewards. Compared to traditional staking, stONE can be used in DeFi dapps such as Tranquil Lending and can be swapped quickly for ONE without the long undelegation wait time.
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