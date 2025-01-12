سعر Tranquil Finance (TRANQ)
سعر Tranquil Finance (TRANQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.89K. يتم تحديث سعر TRANQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tranquil Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.68
- تغيير سعر Tranquil Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 76.13M
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خلال اليوم، كان سعر Tranquil Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tranquil Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tranquil Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tranquil Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.23%
|60 يوم
|$ 0
|+66.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tranquil Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tranquil Finance is the first algorithmic money market protocol for Harmony ONE. It allows users to lend and borrow their assets trustlessly on a blockchain with very cheap and fast transactions.
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