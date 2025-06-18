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سعر TrancheVest (TRANCHE) المباشر لليوم هو USD 0.00003975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.74K . يتم تحديث سعر TRANCHE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TrancheVest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TrancheVest خلال اليوم هو +4.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر TrancheVest (TRANCHE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TrancheVest (TRANCHE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TrancheVest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003803$ 0.00003803 $ 0.00003803 24 ساعة مرتفع $ 0.00004282$ 0.00004282 $ 0.00004282 عالية طوال الوقت $ 0.00054253$ 0.00054253 $ 0.00054253 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) +4.09% تغير السعر (7 أيام) -25.08%

معلومات سوق TrancheVest (TRANCHE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: