سعر TrancheVest (TRANCHE)
سعر TrancheVest (TRANCHE) المباشر لليوم هو USD 0.00003975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.74K. يتم تحديث سعر TRANCHE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrancheVest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TrancheVest خلال اليوم هو +4.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrancheVest مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrancheVest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
+4.09%
-25.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions. The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite.
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