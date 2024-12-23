احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SLICE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SLICE.

سعر Tranche Finance (SLICE) المباشر لليوم هو USD 0.03631896 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 632.45K . يتم تحديث سعر SLICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tranche Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.42 - تغيير سعر Tranche Finance خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.42M

أداء سعر Tranche Finance (SLICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ -0.0007404283573548 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ -0.0014217456 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ +0.0074495380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ +0.004982845174318055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007404283573548 -1.99% 30 يوم $ -0.0014217456 -3.91% 60 يوم $ +0.0074495380 +20.51% 90 يوم $ +0.004982845174318055 +15.90%

تحليل سعر Tranche Finance (SLICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tranche Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03614061$ 0.03614061 $ 0.03614061 24 ساعة مرتفع $ 0.0376306$ 0.0376306 $ 0.0376306 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -13.61%

معلومات سوق Tranche Finance (SLICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: