سعر Tranche Finance (SLICE)
سعر Tranche Finance (SLICE) المباشر لليوم هو USD 0.03631896. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 632.45K. يتم تحديث سعر SLICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tranche Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.42
- تغيير سعر Tranche Finance خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.42M
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خلال اليوم، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ -0.0007404283573548 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ -0.0014217456 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ +0.0074495380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tranche Finance مقابل USD هو $ +0.004982845174318055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007404283573548
|-1.99%
|30 يوم
|$ -0.0014217456
|-3.91%
|60 يوم
|$ +0.0074495380
|+20.51%
|90 يوم
|$ +0.004982845174318055
|+15.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tranche Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.99%
-13.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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