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سعر Tralalero Tralala (TRALALERO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.17K . يتم تحديث سعر TRALALERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tralalero Tralala الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tralalero Tralala خلال اليوم هو +0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.87M

أداء سعر Tralalero Tralala (TRALALERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tralalero Tralala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tralalero Tralala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tralalero Tralala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tralalero Tralala مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.52% 30 يوم $ 0 -17.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tralalero Tralala (TRALALERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tralalero Tralala: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +0.52% تغير السعر (7 أيام) -48.92%

معلومات سوق Tralalero Tralala (TRALALERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: