سعر Trading Oracle (ORCL)
سعر Trading Oracle (ORCL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.08K. يتم تحديث سعر ORCL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trading Oracle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21K
- تغيير سعر Trading Oracle خلال اليوم هو +4.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.75%
|30 يوم
|$ 0
|-76.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trading Oracle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.27%
+4.75%
-31.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ORCL is a decentralized utility token created to power the Trading Oracle ecosystem. Designed with fairness and transparency in mind, $ORCL was launched without any pre-allocated tokens, requiring the development team to purchase tokens under the same conditions as all other participants. The token enables users to access the Trading Oracle Suite of tools, offering exclusive features and benefits within the platform. With no developer sales to date, $ORCL emphasizes long-term commitment and community trust while delivering practical utility for traders and investors.
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