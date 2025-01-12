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سعر Trading Oracle (ORCL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.08K . يتم تحديث سعر ORCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trading Oracle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21K - تغيير سعر Trading Oracle خلال اليوم هو +4.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M

أداء سعر Trading Oracle (ORCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trading Oracle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.75% 30 يوم $ 0 -76.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trading Oracle (ORCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trading Oracle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.27% تغير السعر (1يوم) +4.75% تغير السعر (7 أيام) -31.05%

معلومات سوق Trading Oracle (ORCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: