توكنوميكس Tradiecoin (TRADIECOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tradiecoin (TRADIECOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tradiecoin (TRADIECOIN) a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. الموقع الرسمي: http://www.Tradiecoinmeme.com الوثيقة البيضاء: http://www.Tradiecoinmeme.com اشتر TRADIECOIN الآن!

توكنوميكس Tradiecoin (TRADIECOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tradiecoin (TRADIECOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M إجمالي العرض: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M العرض المتداول: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00136888 $ 0.00136888 $ 0.00136888 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00018248 $ 0.00018248 $ 0.00018248 السعر الحالي: $ 0.00102583 $ 0.00102583 $ 0.00102583 معرفة المزيد عن سعر Tradiecoin (TRADIECOIN)

توكنوميكس Tradiecoin (TRADIECOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tradiecoin (TRADIECOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRADIECOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRADIECOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRADIECOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن TRADIECOIN!

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