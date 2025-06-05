سعر Tradiecoin (TRADIECOIN)
سعر Tradiecoin (TRADIECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00027767. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 271.40K. يتم تحديث سعر TRADIECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tradiecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tradiecoin خلال اليوم هو +2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 977.42M
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خلال اليوم، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ -0.0001120752 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.19%
|30 يوم
|$ -0.0001120752
|-40.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tradiecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+2.19%
-43.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.
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