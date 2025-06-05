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سعر Tradiecoin (TRADIECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00027767 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 271.40K . يتم تحديث سعر TRADIECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tradiecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tradiecoin خلال اليوم هو +2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 977.42M

أداء سعر Tradiecoin (TRADIECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ -0.0001120752 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradiecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.19% 30 يوم $ -0.0001120752 -40.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tradiecoin (TRADIECOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tradiecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00027155$ 0.00027155 $ 0.00027155 24 ساعة مرتفع $ 0.00028596$ 0.00028596 $ 0.00028596 عالية طوال الوقت $ 0.00122458$ 0.00122458 $ 0.00122458 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +2.19% تغير السعر (7 أيام) -43.83%

معلومات سوق Tradiecoin (TRADIECOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: