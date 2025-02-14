سعر Tradfi Bro (CFA)
سعر Tradfi Bro (CFA) المباشر لليوم هو USD 0.00009437. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CFA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tradfi Bro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.44
- تغيير سعر Tradfi Bro خلال اليوم هو -3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ -0.0000116601 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ -0.0000523027 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ -0.0001736468170530909 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.96%
|30 يوم
|$ -0.0000116601
|-12.35%
|60 يوم
|$ -0.0000523027
|-55.42%
|90 يوم
|$ -0.0001736468170530909
|-64.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tradfi Bro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.96%
-11.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CFA is memecoin on the Solana blockchain. It was created as satire on the traditional finance bro meme that went viral in March 2024
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