احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CFA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CFA.

سعر Tradfi Bro (CFA) المباشر لليوم هو USD 0.00009437 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CFA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tradfi Bro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.44 - تغيير سعر Tradfi Bro خلال اليوم هو -3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tradfi Bro (CFA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ -0.0000116601 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ -0.0000523027 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tradfi Bro مقابل USD هو $ -0.0001736468170530909 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.96% 30 يوم $ -0.0000116601 -12.35% 60 يوم $ -0.0000523027 -55.42% 90 يوم $ -0.0001736468170530909 -64.78%

تحليل سعر Tradfi Bro (CFA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tradfi Bro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009436$ 0.00009436 $ 0.00009436 24 ساعة مرتفع $ 0.00009874$ 0.00009874 $ 0.00009874 عالية طوال الوقت $ 0.0069382$ 0.0069382 $ 0.0069382 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) -11.73%

معلومات سوق Tradfi Bro (CFA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: