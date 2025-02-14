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سعر Traders Coin (TRDC) المباشر لليوم هو USD 0.00022672 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Traders Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71 - تغيير سعر Traders Coin خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Traders Coin (TRDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Traders Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Traders Coin مقابل USD هو $ -0.0000105983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Traders Coin مقابل USD هو $ -0.0000197261 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Traders Coin مقابل USD هو $ -0.0000389694990984185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.01% 30 يوم $ -0.0000105983 -4.67% 60 يوم $ -0.0000197261 -8.70% 90 يوم $ -0.0000389694990984185 -14.66%

تحليل سعر Traders Coin (TRDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Traders Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00022624$ 0.00022624 $ 0.00022624 24 ساعة مرتفع $ 0.0002317$ 0.0002317 $ 0.0002317 عالية طوال الوقت $ 0.03460422$ 0.03460422 $ 0.03460422 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) +15.95%

معلومات سوق Traders Coin (TRDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: