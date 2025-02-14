سعر TraderDAO Proof Of Trade (POT)
سعر TraderDAO Proof Of Trade (POT) المباشر لليوم هو USD 0.00023272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TraderDAO Proof Of Trade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99
- تغيير سعر TraderDAO Proof Of Trade خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POT.
خلال اليوم، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ -0.0001229132 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ -0.0001285694 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ -0.0002969852742180311 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001229132
|-52.81%
|60 يوم
|$ -0.0001285694
|-55.24%
|90 يوم
|$ -0.0002969852742180311
|-56.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TraderDAO Proof Of Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-50.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TraderDAO - A DAO community built by AI and traders What is TradeGDT❓ 1.AI TradeGDT TradeGDT is an upgraded version of a data quantitative trading robot combined with AI. By combining the ChatGPT plug-in, it can communicate with users more intelligently and flexibly. Users can communicate with TradeGDT to execute orders and even be prompted to pay attention to the pairing dynamics Information. Through AI pattern learning, TradeGDT can analyze and learn user data, dynamically modelling and finding out the profit model belonging to the trader. It will then formulate a set of trading models for automatic execution, becoming the trader's AI smart trading brain. What is POT❓ 2.POT (Proof Of Trade) In order to better integrate the data of TradeGDT, we have started the mechanism of mining POT for all. $POT is the transaction fee-sharing token in TraderDAO. Users who hold POT can enjoy the fee-sharing premium of the entire platform. The more POTs, the more the benefit. The way the user obtains POT depends on the user's transaction volume. The higher the transaction volume is, the more POT tokens can be mined. The casting of each POT requires a corresponding handling fee and the funds are transferred to the treasury for casting. Therefore, there is a POT of 1 :1 Asset endorsement casting. The POT treasury will also increase funds as the market continues to add new transactions, and each transaction in the market will gradually increase the base price of $POT.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POT إلى AUD
A$0.0003676976
|1 POT إلى GBP
￡0.0001838488
|1 POT إلى EUR
€0.000221084
|1 POT إلى USD
$0.00023272
|1 POT إلى MYR
RM0.0010309496
|1 POT إلى TRY
₺0.0084221368
|1 POT إلى JPY
¥0.0355340168
|1 POT إلى RUB
₽0.02082844
|1 POT إلى INR
₹0.0201931144
|1 POT إلى IDR
Rp3.7535478616
|1 POT إلى PHP
₱0.0134605248
|1 POT إلى EGP
￡E.0.0117802864
|1 POT إلى BRL
R$0.0013404672
|1 POT إلى CAD
C$0.0003281352
|1 POT إلى BDT
৳0.0283196968
|1 POT إلى NGN
₦0.3504809744
|1 POT إلى UAH
₴0.0097230416
|1 POT إلى VES
Bs0.01419592
|1 POT إلى PKR
Rs0.0650405856
|1 POT إلى KZT
₸0.11641818
|1 POT إلى THB
฿0.0078333552
|1 POT إلى TWD
NT$0.0076006352
|1 POT إلى CHF
Fr0.000209448
|1 POT إلى HKD
HK$0.0018105616
|1 POT إلى MAD
.د.م0.0023248728