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سعر TraderDAO Proof Of Trade (POT) المباشر لليوم هو USD 0.00023272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TraderDAO Proof Of Trade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99 - تغيير سعر TraderDAO Proof Of Trade خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TraderDAO Proof Of Trade (POT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ -0.0001229132 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ -0.0001285694 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TraderDAO Proof Of Trade مقابل USD هو $ -0.0002969852742180311 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001229132 -52.81% 60 يوم $ -0.0001285694 -55.24% 90 يوم $ -0.0002969852742180311 -56.06%

تحليل سعر TraderDAO Proof Of Trade (POT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TraderDAO Proof Of Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01523064$ 0.01523064 $ 0.01523064 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -50.48%

معلومات سوق TraderDAO Proof Of Trade (POT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: