سعر Trade Pools اليوم

السعر المباشر لمشروع Trade Pools (POOLS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POOLS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POOLS.

يحتل Trade Pools حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,674.45، مع عرض متداول قدره 1.00B POOLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POOLS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POOLS بمقدار -0.44% خلال الساعة الماضية و-46.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Trade Pools (POOLS)

القيمة السوقية $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Trade Pools هي $ 9.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POOLS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.67K.