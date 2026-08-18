سعر Trade Internet Trends اليوم

السعر المباشر لمشروع Trade Internet Trends (TIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 22.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TIT.

يحتل Trade Internet Trends حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,568، مع عرض متداول قدره 983.71M TIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TIT بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+43.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Trade Internet Trends (TIT)

القيمة السوقية $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K إمداد دورة التداول 983.71M 983.71M 983.71M إجمالي العرض 983,713,385.128604 983,713,385.128604 983,713,385.128604

القيمة السوقية الحالية لـ Trade Internet Trends هي $ 34.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TIT يبلغ 983.71M، مع إجمالي عرض 983713385.128604. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.57K.