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سعر Trade Gaurd (TG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.17K . يتم تحديث سعر TG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trade Gaurd الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Trade Gaurd خلال اليوم هو +10.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Trade Gaurd (TG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trade Gaurd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trade Gaurd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trade Gaurd مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trade Gaurd مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trade Gaurd (TG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trade Gaurd: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00737463$ 0.00737463 $ 0.00737463 تغير السعر (1 ساعة) +1.53% تغير السعر (1يوم) +10.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Trade Gaurd (TG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: